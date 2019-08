Benedetto: "La Ligue 1 est beaucoup plus rapide"

C'est lié à son poste, bien sûr, ainsi qu'au montant de son transfert. Mais il y aussi le contexte particulier d'un club en quête perpétuelle du "grand attaquant" et le peu de recrues à l'Olympique de Marseille, qui font que Dario Benedetto est attendu comme le messie, ou presque, sur la Canebière. Pour le moment, l'Argentin effectue des débuts timides sous ses nouvelles couleurs. Après une courte entrée contre Reims (0-2), le nouveau n°9 de l'OM était titulaire samedi après-midi, à Nantes, où il n'a pas réussi à se mettre en valeur.

Son match en chiffres ? 18 petits ballons touchés, de loin le plus petit total du match parmi les 22 titulaires (*). Une note de 2/10 dans La Provence, à peine mieux dans L'Equipe (3/10). A l'image de Valère Germain la semaine précédente face à Reims (21 ballons touchés), l'avant-centre marseillais s'est trouvé très esseulé sur le front de l'attaque, livré à lui-même face à la charnière centrale nantaise. Et la seule fois où il en était débarrassé, sur le fameux penalty que lui a offert Dimitri Payet, Benedetto a envoyé sa tentative dans les nuages. Un tableau noir complet, et il ne fallait pas compter sur Nicolas Pallois pour faire preuve de compassion envers son adversaire du jour. Invité à donner ses impressions sur le style de jeu de Benedetto, le roc des Canaris s'est contenté du commentaire suivant : "Il n'a rien fait cet après-midi, on verra ça dans la suite du championnat."

Pallois et une petite phrase sur Benedetto pic.twitter.com/J8S6uFJVTO — Romain Haering (@RomainHaering) August 17, 2019

Bref, Benedetto, pour sa première expérience en Europe à 29 ans, a encore tout à prouver. Le principal intéressé, qui a eu le courage de s'arrêter en zone mixte après la rencontre, est le premier à en convenir. "Dans mon cas, il s’agit de s’adapter le plus rapidement possible, a commenté l'attaquant argentin, relayé par Foot Mercato. Bien entendu, c’est un football totalement différent à celui auquel j’étais habitué. Il y a de bons joueurs. Je vais devoir continuer à travailler pour m’adapter et je me sentirai plus à l’aise." "La Ligue 1 est beaucoup plus rapide, les défenseurs sont plus grands et c’est un jeu assez dur avec peu d’espaces", a-t-il ajouté, dans un commentaire qui ressemble à compliment pour Pallois, valeur sûre du championnat de France, en dépit de certaines apparences.

Benedetto, au moins, se montre rassurant sur son état de santé, lui qui n'a pas été épargné par les pépins depuis deux ans. "Physiquement, je me sens très bien, explique-t-il, sans chercher d'excuse à sa prestation décevante. Je reviens d’une blessure au mollet. Je pensais que ça allait être pire physiquement, mais je me suis très bien senti. Comme je vous l’ai dit, je dois continuer à travailler sur le plan footballistique. Nous allons profiter de cette semaine pour travailler là-dessus." Benedetto et l'OM ont même dix jours pour préparer la réception de Nice, un rendez-vous déjà très important pour les Phocéens, et pour leur avant-centre argentin.

------------------------------------

(*) Morgan Sanson (34) et l'avant-centre nantais Kalifa Coulibaly (35) sont les autres joueurs qui ont touché le moins de ballons, selon Whoscored.