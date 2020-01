Ben Yedder élu joueur du mois de décembre

Après avoir été nommé à plusieurs reprises depuis le lever de rideau, Wissam Ben Yedder est enfin élu joueur du mois. L'international français s'est adjugé cette distinction individuelle pour son excellent rendement en décembre, qui lui permet notamment d'être installé dans le fauteuil de meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts, devant Kylian Mbappé (13 buts) ou encore Neymar et Moussa Dembélé (11 buts).

Cette fois-ci, c'est la bonne ! @WissBenYedder est élu Joueur du Mois de décembre de @Ligue1Conforama 🏆

Un mot pour qualifier le mois de l'attaquant monégasque ? 💬 #TrophéesUNFP pic.twitter.com/OuMftvqwuC



— UNFP (@UNFP) January 23, 2020





Ben Yedder, maillon fort de l'AS Monaco



Clinique devant le but, mais également très juste dans la passe et incisif dans ses enchaînements techniques, Wissam Ben Yedder s'impose comme le maillon fort de l'AS Monaco cette saison. Arrivé l'été dernier en provenance du FC Séville, l'ancien Toulousain a affiché un niveau de performance remarquable dans un contexte collectif contrasté, avec une phase aller très délicate pour son club. Le remplacement récent de Leonardo Jardim par Robert Moreno n'a pas altéré son impact. Et si son mois de décembre a donc été salué, Ben Yedder postulera à coup sûr à une nomination dans les 3 finalistes de janvier. Sa prestation XXL au Parc des Princes le 12 janvier (3-3) s'apparente à un sommet dans sa saison.