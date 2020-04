Ben Yedder (AS Monaco) sur le départ cet été ?

L'AS Monaco traverse une saison 2019-2020 compliquée, symbolisée par exemple par son classement en Ligue 1, une neuvième place. Au milieu d'un quasi désert, Wissam Ben Yedder peut lui se targuer d'être à la hauteur. Co-meilleur buteur de Ligue 1 en compagnie de Kylian Mbappé (18 buts), l'attaquant transféré en provenance du FC Séville vers Monaco l'été dernier (40 millions d'euros) pourrait rapidement voguer vers d'autres cieux que ceux de la Ligue 1. L'hiver dernier ce n'est ni plus ni moins que le grand Barça qui avait tenté une approche pour lui alors que le club catalan était désireux de renforcer son secteur offensif, ce qui a été fait avec le recrutement de Martin Braithwaite. Un départ de Ben Yedder vers un grand club européen ne serait pas à exclure selon L'Equipe, sous certaines conditions.

L'Euro 2021 est un objectif pour Ben Yedder

A 30 ans, Ben Yedder n'aura que peu de chances de disputer une campagne de Ligue des Champions avec l'AS Monaco et il s'agit d'un objectif pour lui. D'autant que Monaco pourrait envisager un départ, notamment en raison de difficultés financières et la crise actuelle. On peut supposer qu'un montant important pourrait faire pencher la balance. Avec l'objectif de disputer l'Euro 2021 sous le maillot de l'équipe de France, Ben Yedder pourrait également devoir demander certaines garanties afin de ne pas voir son temps de jeu éventuel dans un grand club se réduire sensiblement. L'affaire sera à suivre de très près.



