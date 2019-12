En marge de la présentation de Riza Durmisi, Patrick Vieira a donné des nouvelles de Youcef Atal :



Youcef Atal retrouvera-t-il les terrains avant la fin de saison ? Pas sûr. Opéré du ménisque du genou droit, le latéral de l’OGC Nice a été opéré avec succès mais manquera plusieurs mois de compétition, comme l’a confirmé son entraîneur, Patrick Vieira, en conférence de presse. « Il sera absent quelques mois, a confié le technicien. L’opération s’est très bien passée, il n’y a eu aucune complication. C’est une très bonne nouvelle.et puis voir dans un second temps si on sera plus près des 5 [mois d’absence, NDLR] ou des 3. » L’international algérien avait été touché lors de la victoire des Aiglons face à Metz, dans le cadre de la 17eme journée de Ligue 1.Toute l'actualité de la Ligue 1