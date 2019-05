ASSE: Une belle récompense pour Cabella

A son avantage tout au long de la saison, Rémy Cabella est pour beaucoup dans la 4e place décrochée par l’AS Saint-Etienne synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 33 matches, l’international tricolore a d’ailleurs été mis à l’honneur par les supporters stéphanois, qui l’ont désigné joueur de la saison.

"Tous les joueurs l'auraient mérité. Je voudrais remercier tout le monde, on a passé une très belle saison, a réagi l’ancien Montpelliérain sur le site du club. On mérite notre quatrième place. J'aimerais en profiter pour remercier Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant, grâce à qui je suis à l'ASSE. Merci également à tous les votants qui m'ont élu. C'est un grand plaisir pour moi."

Avec 26,3% des suffrages, le milieu stéphanois devance Yann M’Vila, Wahbi Khazri, Stéphane Ruffier et Timothée Kolodziejczak.