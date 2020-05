ASSE : Ruffier poussé vers la sortie

Puel demande du respect

Sous contrat jusqu’en 2021, Stéphane Ruffier disputera-t-il une dixième saison avec l’ASSE ? A en croire les déclarations de Claude Puel, qui avait décidé de titulariser Jessy Moulin lors des quatre derniers matchs des Verts, cela ne semble pas être la tendance. ". Au départ de cette histoire, j’avais prévu de faire souffler Stéphane un match ou deux. Et puisÀ l’époque, j’avais envie de voir Jessy Moulin se positionner autrement que dans une position «d’intérimaire». Il a eu une opportunité donnée et Jessy a su la saisir", a confié l’entraîneur stéphanois.



Puel n’avait notamment pas apprécié les déclarations de Patrick Glanz, l’agent de Ruffier, qui l’avait accusé de "cracher sur une légende de l’AS Saint-Étienne. Il le désigne comme le coupable de ses mauvais résultats, de façon injuste et lâche", lâchait-il pour L’Equipe. Avant d’enchaîner sur cet entraîneur "détesté à Lyon, Nice et Leicester, où des joueurs respectés en Premier League, comme l’international anglais Jamie Vardy et le gardien du Danemark Kasper Schmeichel, n’ont pas manqué de l’incendier quand il est parti. Je comprends mieux pourquoi."

Même si c’est surtout le comportement de Ruffier, dont le départ de l’entraînement en apprenant sa rétrogradation n’avait pas manqué d’interpeller, qui aurait agacé Puel. Le technicien tarnais rappelait d’ailleurs en conférence de presse qu’il devait "respecter le club et le groupe".

La piste MHSC



Et aujourd’hui, il lui ouvre clairement la porte : "Stéphane possède encore un an de contrat et je respecterai sa décision. On étudiera, s’il le souhaite toute possibilité qui se présentera." Parmi les éventuelles possibilités, outre celle de débuter cette dernière saison de contrat en tant que doublure, la piste montpelliéraine a été évoquée pour le portier de 33 ans aux 3 sélections en équipe de France. D’après le Midi Libre, Ruffier ne serait d’ailleurs pas insensible à cette éventualité.

Et si la priorité du MHSC reste de faire signer Geronimo Rulli, le club héraultais doit convaincre la Sociedad de baisser le montant de l’option d’achat (10 millions d’euros) et le gardien argentin de diminuer son salaire. Ce qui est loin d’être fait.

Si jamais il rejoignait La Paillade, où L'Equipe évoque aussi la piste Bernardoni, Stéphane Ruffier devrait aussi revoir ses émoluments à la baisse, lui qui percevrait environ 2,8 millions d’euros annuels à Sainté. De quoi le convaincre d’honorer cette dernière année et de faire changer d’avis son entraîneur ?