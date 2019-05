ASSE: Romeyer évoque le prochain entraîneur

L'AS Saint-Etienne a confirmé ce mardi le départ de Jean-Louis Gasset une fois la saison achevée. Les Verts doivent donc désormais commencer leur quête d'un nouvel entraîneur et, si les candidatures ne manquent pas, le président du directoire souhaite prendre tout le temps nécessaire.

"Mon téléphone n’a pas cessé de sonner. Saint-Étienne intéresse beaucoup de monde. On verra d’ici peu, je l’espère, et je verrai avec mon associé (Bernard Caïazzo, NDLR). Je demanderai également des conseils à quelques personnes dont Jean-Louis Gasset, explique Roland Romeyer sur le site officiel du club. J’ai écouté ce qu’il m’a dit. Il n’oubliera pas Saint-Étienne. C’est un homme de parole. Je compte sur lui pour nous aider à continuer ce qu’il a commencé il y a 18 mois. Nous essaierons de trouver l’entraîneur qui, à notre avis, sera le plus compétent pour mener à bien le futur du club".