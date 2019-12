ASSE - PSG : Des stadiers blessés après des jets d'engins pyrotechniques

Malheureusement pour un AS Saint-Étienne écrasé ce dimanche soir à domicile par le PSG (0-4), le spectacle se trouvait plus dans les gradins du stade Geoffroy-Guichard que sur le terrain. Pendant la rencontre qui opposait les Verts au champion de France en titre, une multitude de feux d'artifice et de fumigènes est venue garnir les tribunes stéphanoises, notamment pour célébrer les 20 ans de l'Avant-garde du kop Nord (Magic Fans). Un anniversaire qui devrait coûter cher aux Stéphanois puisque plusieurs stadiers ont été blessés. Certains lors d'un passage en force de supporters du kop Sud avant la rencontre et d'autres lors de la rencontre, suite à des jets d'engins pyrotechniques ou de sièges venant du parcage visiteurs.Par ailleurs, une bagarre a éclaté après la rencontre entre des stadiers stéphanois et d'autres encadrant les fans du Paris Saint-Germain. « J'espère que l'équipe ne sera pas pénalisée. Elle n'a pas besoin de ça. J'ai déjà vu des feux d'artifice mais dans dans un match de football » a réagi Claude Puel, après la rencontre. Dans l'attente d'une possible sanction de la LFP pour utilisation massive d'engins pyrotechniques, l'inquiétude du coach stéphanois est légitime.