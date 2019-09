ASSE: Perrin, Cabaye et Khazri de retour face à Metz

Ghislain Printant rappelle ses cadres pour ce match sous pression de Saint-Etienne devant son public de Geoffroy-Guichard. Trois absents lors de la déroute à Angers (4-1) sont alignés face à Metz. Loïc Perrin revient en défense au lieu d’Harold Moukoudi.

Yann M’Vila est associé au cœur du jeu à Yohan Cabaye, de retour à la place de Zaydou Youssouf. Devant, Wahbi Khazri et Romain Hamouma, rentré en jeu dans le Maine-et-Loire, sont sur la pelouse alors que Ryad Boudebouz et Denis Bouanga sont sur le banc. A noter le premier match avec les Verts pour Stefan Bajic, 17 ans, qui gardera les cages alors que Stéphane Ruffier et Jessy Moulin sont blessés.

Le XI qui débutera la rencontre pic.twitter.com/7OHCDopfeR — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 25 septembre 2019

Côté messin, trois changements par rapport à la défaite contre Amiens (1-2) samedi, Mamadou Fofana prend la place de Stoppila Sunzu au sein de la charnière centrale. Kévin N’Doram rentre à la place de Cohade au milieu. Farid Boulaya, absent du groupe alors qu’il était titulaire contre les Picards, laisse la place à Adama Traoré en attaque.