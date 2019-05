ASSE-M'Vila: "Si ce n'est pas Printant..."

Comme il l'avait déjà fait la semaine passée, Yann M'Vila a fixé la condition qui pourrait le faire rester à l'AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain défensif, qui souhaitait voir Jean-Louis Gasset rempiler sur le banc de touche, serait décidé à s'inscrire dans la durée au sein du projet forézien, à condition que ce soit l'adjoint du technicien montpelliérain, Ghislain Printant, qui soit promu.

"Vous savez, dans la vie ça va très vite. Après, j’ai entendu dans la presse que ça pouvait être Ghislain Printant, ça peut tout changer. Si ce n’est pas Ghislain Printant, c’est sûr et certain que je vais demander à partir", a certifié l'ancien Rennais sur Canal +, après le nul (1-1) des Verts à Angers lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1.