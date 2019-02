ASSE-Monnet-Paquet: "On jouait trop vers l'arrière"

Kévin Monnet-Paquet ne retient que la victoire de l'ASSE mercredi contre Strasbourg (2-1, match en retard de la 23e journée de Ligue 1). "On n’a pas été bons en deuxième période, regrette-t-il sur beIN SPORTS. Quand Strasbourg a changé de tactique, ils ont apporté de la taille devant. Mais nous, on jouait trop vers l’arrière. Et dans ces cas-là, il arrive ce qu'il arrive et on prend un but. L’objectif était de gagner, dommage qu’il n’y avait pas les kops. Désormais, on va jouer dimanche face au PSG et on se battra jusqu’au bout." Saint-Etienne, qui menait 2-0 à la mi-temps, récupère la quatrième place du championnat à trois points de Lyon et avec trois points d'avance sur un trio Montpellier-Marseille-Nice (mais Montpellier compte un match en moins).