ASSE: La VAR rend Romeyer ''malade''

Dans la foulée de la défaite de Saint-Etienne à Rennes (3-0), marquée par des décisions d’arbitrage contestées, le président Roland Romeyer a fustigé l’utilisation de la VAR en Ligue 1.

"Les arbitres nous disent: « On est dans une phase de construction et d'expérimentation ». Je ne peux pas l'accepter. On n'est pas les cobayes de la VAR. Nous, on joue un vrai championnat, avec des enjeux financiers très importants car on a pris des risques l'été dernier pour avoir des ambitions, et les points comptent. Or les statistiques montrent que Saint-Etienne est le club qui subit le plus de décisions défavorables et qui, par conséquent, se trouve le plus lourdement pénalisé par la VAR", regrette ainsi Romeyer dans L’Equipe.

Avant de poursuivre: "J'en suis malade et cela me met en colère. On ne peut pas continuer comme ça. Tous les week-ends, il y a des erreurs".