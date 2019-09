Le club de la Loire n'a plus gagné depuis la première journée, et reste sur deux prestations très inquiétantes face à La Gantoise (défaite 3-2), et Angers ce dimanche. Des résultats qui auraient convaincus les dirigeants stéphanois de rappeler Jean-Louis Gasset à la rescousse, selon L'Equipe. L'ancien adjoint de Laurent Blanc avait décidé de se retirer la saison dernière, après avoir qualifié les Verts en Ligue Europa.

Saint-Etienne est actuellement 17e du championnat avec 5 points.