ASSE-Gasset: "Le PSG, plus facile à préparer"

L’AS Saint-Etienne accueille le PSG dimanche soir (21h) en clôture de la 25e journée de Ligue 1, et Jean-Louis Gasset, qui a laissé de très bons souvenirs dans la capitale, "espère" que les Parisiens, vainqueurs 2-0 à Manchester mardi, auront encore la tête à la Ligue des champions.

"Parce qu’il y a encore un match retour et parce qu’ils ont peut-être fêté ça. S’ils sont comme mardi, ce sera difficile de les jouer. On sait le match qu’il faut faire, d’autant plus qu’on l’avait pratiquement fait la saison dernière (1-1, ndlr). On sait les efforts qu’il va falloir produire, les ingrédients qu’il va falloir mettre, a expliqué l’entraîneur stéphanois samedi en conférence de presse. Au niveau de la motivation, c’est le plus facile à préparer. Pas besoin de grandes vidéos ou de parler durant des heures des adversaires. On peut espérer un petit relâchement ou un jour où ils sont moins bien. Ça leur arrive dans la saison. Quand vous jouez Paris, normalement, vous ne marquez pas des points sur votre calendrier. Mais, le match reste à jouer."