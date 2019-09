ASSE: Cette causerie de Gasset qui a marqué le vestiaire 

Parti à la retraite à l’issue de la saison dernière, après avoir qualifié l’AS Saint-Etienne en Ligue Europa, Jean-Louis Gasset aura laissé un excellent souvenir dans le Forez. Les joueurs stéphanois qui ont œuvré sous ses ordres peuvent encore en témoigner. Invité à revenir sur la causerie la plus mémorable de sa jeune carrière, Arnaud Nordin s’est alors rappelé de celle de l’ancien adjoint de Laurent Blanc, avant la réception de Nice (3-0), lors de l’avant dernière journée de l’exercice précédent.

"C’est justement la causerie du coach Gasset avant la réception de l’OGC Nice. On savait très bien l’importance du match et que l’AS Saint-Etienne avait besoin de retrouver l’Europe. L’entraîneur a eu des mots forts, il a joué sur l’émotion, nous a dit que les Stéphanois vivaient pour leur club et méritaient l’Europe. Ça m’a d’autant plus touché que j’ai été formé ici mais tous les joueurs étaient réceptifs et ça nous a encore plus donné envie de nous «tuer» sur le terrain", a confié l’ailier des Verts dans des propos relayés par la LFP.