ASSE: Caïazzo explique le départ de Gasset

Cette fois, c’est officiel: Jean-Louis Gasset ne sera plus l’entraîneur de Saint-Etienne la saison prochaine. L’information a été confirmée lundi soir par Bernard Caïazzo, sur RMC Sport. "Je suis à la fois peiné, triste mais d'un autre côté, je comprends et je respecte", a réagi le président du conseil de surveillance de l’ASSE.

"Jean-Louis m'a expliqué les raisons familiales. Je n'ai pas oublié qu’il a eu le malheur de perdre son épouse il y a un peu plus de deux ans. Il a un attachement fort à sa famille, surtout à sa maman, il n'a pas envie de regretter quelque chose après par rapport à elle, ce qui se comprend et se respecte. Il y a le football mais il y a la réalité de la vie. On est obligés de respecter."