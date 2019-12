Année terminée pour Youssouf Koné (Lyon)

Le coach @RudiGarcia avant #NOOL 🎙 : "Youssouf Kone est forfait. Il va se faire opérer vendredi de la cheville. Marçal est suspendu et @leodubois15 toujours blessé. Je suis toujours combatif. J'ai remotivé mes troupes." pic.twitter.com/HNPC0YUBn3

— Olympique Lyonnais (@OL) December 5, 2019



Melvin Bard appelé ?



Le coach @RudiGarcia avant #NOOL 🎙 : "On n'a plus que 2 latéraux. Melvin Bard s'entraîne avec nous. Il peut rentrer dans la rotation. Il faut penser à faire souffler certains."

— Olympique Lyonnais (@OL) December 5, 2019

La liste des blessés s’allonge à l’OL. Sorti sur blessure mardi soir contre Lille (0-1),Le coach des Gones, Rudi Garcia a donné des nouvelles du latéral gauche malien. Et elles ne sont pas rassurantes : « Youssouf Koné est forfait. Il va se faire opérer vendredi de la cheville », a confié en conférence de presse, le technicien rhodanien. Koné, transféré de Lille à Lyon cet été pour 9 millions d'euros, souffre d', a indiqué l'entraîneur, sans plus de précision.Avec Marçal suspendu, Léo Dubois et Youssouf Koné blessés, il ne reste plus que deux latéraux dans le groupe lyonnais : Kenny Tete et Rafael. Deux arrières droits de profession. Performant avec la Youth League et l'équipe réserve,Ces derniers jours, le jeune de 19 ans s’entraîne avec les joueurs de Rudi Garcia. Et à en croire le coach, le jeune Gone pourrait rapidement avoir sa chance.