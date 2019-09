Stéphane Bahoken, vous préparez le match de Toulouse dans la peau du dauphin du PSG. Que cela vous procure-t-il ?

Ça fait un peu bizarre d’être à la deuxième place mais nous sommes conscients que ce n’est que le début de saison. Comme on dit « c’est à la fin du bal que l’on paie les musiciens ». Mais ça fait toujours plaisir de bien commencer la saison et d’aller à Toulouse en étant deuxièmes.

À Toulouse, vous avez l’occasion de prendre vos premiers points à l’extérieur…



C’est la zone d’ombre de notre début de championnat. On a perdu à Lyon (6-0 à la deuxième journée) et à Lille (2-1 à la cinquième journée). On va essayer de rester le plus solide possible pour ramener au moins un point de Toulouse et stopper l’hémorragie à l’extérieur.

Beaucoup d’observateurs remarquent ces dernières semaines que le jeu d’Angers a évolué. Ce style vous plait-il ?



En réalité, on a commencé à opter pour un jeu plus offensif, avec beaucoup de conservation du ballon et d’occasions depuis la fin de saison dernière, entre mars et avril. Le coach (Stéphane Moulin) est reparti sur les mêmes principes depuis la reprise. C’est une volonté du coach et les joueurs prennent plaisir à travers ce style de jeu.

« Il y a de la concurrence partout »

Les ambitions du club ont-elles été revues à la hausse à l’intersaison ? Vous disposez d’un riche effectif …



Le club veut se maintenir dans un premier temps et le plus rapidement possible, comme chaque saison. On a bien démarré (12 points sur 18 possibles). Plus la saison avancera, et plus on verra si l’on arrive à rester régulier dans nos performances. Les postes sont tous doublés, voire triplés, il y a de la concurrence partout et c’est bon pour l’équipe et le club dans sa progression.

Après les départs de Flavien Tait (Rennes) et Jeff Reine-Adélaïde (Lyon) lors du dernier Mercato, pensiez-vous réaliser une aussi bonne entame de championnat ?



Le groupe est encore plus fort et a peu changé finalement. Nos dirigeants ont recruté des joueurs de qualité (Alioui, Bobichon, Perreira Lage ou encore Thioub). Ils font le travail et remplacent au mieux ceux qui sont partis. C’est certain que le départ de Jeff (le 14 août) nous a mis un coup derrière la tête, on l’a peut être payé à Lyon (défaite 6-0, le 16 août), mais on a vite montré que c’était un accident. Cela prouve que l’on a un groupe homogène et très bon.

Cette année, vous êtes en concurrence avec Rachid Alioui (4 titularisations et un but), arrivé en provenance de Nîmes. Comment vivez-vous cette concurrence ?



Elle est très saine. C’est le coach qui fait ses choix (ndlr : deux titularisations et un but pour Bahoken). Lorsque l’un joue, l’autre veut voir son concurrent performer sur le terrain et vice versa. C’est pour le bien de l’équipe, et puis c’est le jeu du foot.

« Jouer la Ligue Europa ou la Ligue des Champions »

L’an dernier, vous avez marqué 11 buts en championnat. Un nouvel objectif a-t-il été fixé ?



La première année à Strasbourg en Ligue 1, j’ai marqué sept buts, l’an dernier onze. C’est simple, je veux progresser encore et faire mieux que la saison dernière.

En fin de saison dernière, vous faisiez partie des joueurs qui avaient un bon de sortie pour être transféré. Comment avez-vous vécu cette période estivale ?



J’ai vécu cette période tranquillement. J’étais à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun. Et, lorsque je suis rentré, j’étais toujours un joueur d’Angers. C’est perturbant de voir son nom circuler à droite et à gauche, mais c’est comme ça, c’est le foot et j’ai réussi à faire la part des choses.

Avez-vous des préférences particulières en ce qui concerne votre futur ?



Comme tout joueur, on a tous de l’ambition. Angers arrive à faire partir de bons joueurs dans des clubs qui jouent l’Europe (Tait à Rennes et Reine-Adelaïde à Lyon). On a tous envie de jouer la Ligue Europa ou la Ligue des Champions. Quand on voit que l’on est performant et que l’on marque, on veut participer à ces compétitions. J’ai 27 ans et le temps passe vite.