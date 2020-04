🚨 OFFICIEL : Sébastien Larcier nommé Directeur Sportif !

Le SCO d’Angers a un nouveau directeur sportif, en la personne de Sébastien Larcier. Ce dernier prend la suite d’Olivier Pickeu, licencié il y a une semaine.Il faisait partie de six candidats pour débarquer à Angers c’est le président Fabrice Favetto-Bon qui a tranché, séduit par son profil et l’expérience qu’il présentait sur sa carte de visite. Le président Said Chaabane et l’entraineur Stéphane Moulin ont également validé cette venue.« Sébastien dispose de solides capacités managériales et de grandes qualités humaines. Sa capacité à fédérer et à mobiliser autour de lui, ses valeurs de loyauté et d’intégrité ont été déterminantes dans le choix final », a précisé Fabrice Favetto-Bon à propos de Larcier sur le site du SCO.. Sa présentation à la presse devrait, elle, avoir lieu à l’issue de la période de confinement. Pour rappel, Angers est actuellement dixième au classement de la Ligue 1. Le club est solidement installé dans l’élite depuis 2015 et a pour ambition d’intégrer durablement la première moitié du classement.