Andy Delort : « Le comportement de Kylian Mbappé a un peu changé »

Andy Delort se souviendra longtemps de ses affrontements avec les stars du Paris Saint-Germain, devenus une sorte de running gag attendu par tous les acteurs. Le champion d'Afrique a fait la paix avec Neymar, comme la superstar brésilienne l'a démontré à l'issue du dernier PSG-Montpellier (5-0), mais il a encore évoqué ses bisbilles avec Leandro Paredes. Interrogé également sur Kylian Mbappé, l'international algérien estime que l'attitude de l'attaquant français a changé, mais qu'elle est loin d'être la plus répréhensible. Paredes, en revanche, en prend pour son grade.

Delort a toujours Paredes dans le collimateur

« Le comportement de Kylian Mbappé a un peu changé par rapport à ce qu’on avait connu, a déclaré Andy Delort dans des propos accordés à RMC. La réaction qu’il a eue quand il est sorti, quand il fait un peu la gueule à son entraîneur, c’est vrai que c’est un peu dommage par rapport au joueur que c’est, mais ce n’est pas le pire à Paris. Et je ne pense pas à Neymar. Le pire c'est Paredes. Alors lui, c’est incroyable. C’est impressionnant, et pourtant ce n’est pas Neymar ou Mbappé... C'est ce que j’avais dit l’autre fois, quand on avait joué à domicile contre eux. On dominait quasiment tout le match. À un moment, ils se mettent à un mètre avec Neymar, pendant le match, et ils redoublent les passes pour nous chambrer. Donc je parle un peu, je me chauffe un peu avec Neymar et lui (Paredes) il vient, comme si c'était son garde du corps. Il parle, il insulte, il a insulté tout le monde quand il est rentré. Je ne comprends pas le mec... c’est pour ça que je lui ai demandé qui c’était. C’est quand même un grand joueur, mais ce n’est pas Neymar ou Mbappé quoi. »

