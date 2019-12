Amiens-Reims reporté

Et une rencontre reportée de plus dans le calendrier de la Ligue 1. Trois jours après Monaco-PSG, le duel entre Amiens et Reims a également été remis à une date ultérieure. La raison de ce report : les mauvaises conditions météorologiques.



Aux alentours de 19h, l’heure du coup d’envoi, il y avait un épais brouillard sur le Stade de la Licorne. Jugeant la visibilité trop réduite pour les différents acteurs, Mr Florent Batta, l’arbitre de la rencontre, a fait le choix de ne pas faire jouer le match. La Commission des compétitions de la Ligue devrait décider très rapidement de la nouvelle date pour cette confrontation entre Picards et Champenois.