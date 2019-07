Amical: Dijon et Angers s'imposent

Ce samedi, Angers et Dijon jouaient un match amical de pré-saison. Et les choses se sont plutôt bien déroulées pour ces deux pensionnaires de Ligue 1.

Le DFCO a dominé Auxerre sur le score de 2-1 grâce à un doublé de Jules Keita (9e, 80e). L'AJA avait égalisé à 1-1 par l'intermédiaire de Hamza Sakhi (43e). Quant au SCO, il a remporté sa confrontation face aux Herbiers 3-1 avec des réalisations de Wilfried Kanga (16e), Jason Mbock (53e) et Angelo Fulgini (56e). Les Vendéens ont sauvé l'honneur avec un but de Martin Mimoun sur penalty (71e).

DFCO - AJA (2-1)



Sérieux et appliqué avec un Jules Keita double buteur, le DFCO démarre sa préparation de la plus belles des manières avec un succès 2 buts à 1.



