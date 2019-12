A Nice, les recrues ne se promènent pas

Kasper Dolberg (20,5 millions d'euros)

Adam Ounas (prêté)

Stanley Nsoki (12 millions)

Alexis Claude-Maurice (13 millions)

Les deux autres

C'est clairement l'adaptation qui se déroule le moins mal. Heureusement, car il est devenu cet été la plus chère recrue de l'histoire de l'OGCN. On serait même tentés de basculer dans le positif avec le Danois de 22 ans, arrivé de l'Ajax Amsterdam et qui reste sur trois buts en trois matches. « On voit que c'est un grand joueur et un vrai buteur », assurait Patrick Vieira fin septembre.Pas un but, mais seulement sept matches. Prêté par Naples, l'international algérien (champion d'Afrique) avait soulevé les plus grands espoirs chez les supporters des Aiglons. Sauf que c'est donc un mois sur deux - et encore... - pour l'ancien Bordelais, qui a joué en septembre et novembre après avoir été blessé en octobre. Et le voilà parti pour zapper à nouveau décembre, touché à la cuisse...L'ancien Parisien, qui a lui aussi raté tout le mois d'octobre, vient de voir sa situation résumée par son entourage (pour Nice-Matin) : « Il n’a que 20 ans. Il doit digérer un premier transfert et de nouvelles méthodes de travail. » Vieira était hors de lui face à Angers, alors que son défenseur a failli coûter un but après une percée insensée. Il a tâté le banc mercredi contre Saint-Etienne, mais Nice en a pris quatre...Le jeune attaquant (21 ans) était une des révélations de Ligue 2 la saison dernière, avec Lorient. Indisponible en novembre, Vieira continue globalement de lui accorder sa confiance. Mais pas un but en dix matches... Fin octobre, avant sa blessure au mollet, il sentait pourtant « un déclic ». « Je me mets 2,5/10, concluait-il néanmoins. Après chaque match, j’ai été déçu, énervé même. »Titularisé une seule fois, il y a deux semaines à Lyon, le jeune Algérien(20 ans) est encore trop tendre pour prétendre à mieux. Mais Vieira l'apprécie et compte sur lui pour l'avenir, si tant est que l'avenir et Vieira se conjuguent ensemble à Nice... Même chose pour, autre milieu de terrain encore plus jeune (18 ans) et dont on n'attend pas beaucoup plus pour le moment.