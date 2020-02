Sporting Portugal : Jesé «manque de professionnalisme»

Le Sporting Portugal commence à se lasser de Jesé. L'ancien joueur du Real Madrid est loin de donner satisfaction depuis son prêt en provenance du Paris Saint-Germain l’été dernier. L’Espagnol a pourtant joué dans un premier temps, avec un but en 12 matchs, mais ses vieux démons ont fini par le rattraper.



Frederico Varandas, président du Sporting, s'est plaint publiquement du manque d'implication de l'attaquant et évoque déjà un départ : « Jesé a une ombre qui plane au-dessus de lui, celle du manque de professionnalisme. Jusqu'ici, s'il n’a pas joué plus, c'est par choix du coach. On a déjà décidé s'il allait rester ou pas mais je ne vais pas le dire ici », a-t-il déclaré dans les pages du média portugais Record. Voilà qui est clair. Jesé, encore lié au PSG jusqu'en 2021, va donc retrouver le club de la Capitale...