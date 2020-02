Portugal : La première rencontre entre Joao Felix et Cristiano Ronaldo

João Félix a connu une grande exposition lorsqu'il a quitté Benfica cet été afin de rejoindre l'Atlético Madrid en Liga. Si son adaptation n'est pas encore parfaite sous la direction de Diego Simeone, il pourrait avoir l'occasion de se montrer face à Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une rencontre qu'il estime compliquée. "On s'attend à un match très difficile. C'est peut-être la meilleure équipe sur laquelle nous pouvions tomber. Ils sont en très grande forme, et remettent leur titre en jeu. Ça va être très dur, tous les matches de Champions League le sont, mais celui-ci le sera sûrement un peu plus...", a-t-il indiqué lors d'un entretien accordé au site officiel de l'UEFA.

La rencontre avec Ronaldo, une impression de jeu vidéo

Autre sujet évoqué au cours de l'entretien, forcément, sa rencontre avec Cristiano Ronaldo. Un fait marquant dans la jeune carrière de João Félix. "J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo ! J'ai tellement l'habitude de la voir à la télé, je ne l'avais jamais vu en vrai, je l'avais déjà vu jouer mais jamais d'aussi près... C'était bizarre. J'avais l'impression qu'il faisait trois mètres de haut. J'ai eu du mal à m'y faire ! Cette semaine fut vraiment très étrange, j'imagine pour lui aussi. J'étais très heureux de l'avoir rencontré et de faire partie de l'équipe nationale", a-t-il assuré quand il l'a vu en sélection du Portugal.