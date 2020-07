Liga NOS : Le FC Porto sacré champion du Portugal

Grande émotion pour Iker Casillas



Je n'avais pas mis les pieds au Do Dragão depuis 14 mois. En fin de compte, je suis ému. Je voudrais jouer en ce moment mais cela dépend autant de moi que des médecins et du club. Après la pause, c'était difficile, mais les joueurs ont été très bons et ont mérité d'être champions", a commenté le gardien, désormais âgé de 39 ans.

Deuxième la saison passée en Liga NOS,. Les joueurs de Sérgio Conceição se sont imposés 2-0 face au Sporting Portugal à l'Estádio do Dragão grâce à des réalisations de Danilo Pereira et Moussa Marega. C'est le deuxième titre remporté en trois ans par le club, qui l'avait laissé échapper au profit du Benfica Lisbonne la saison passée. Cette victoire a aussi engendré une émotion particulière pour un certain Iker Casillas, qui a foulé la pelouse du stade alors qu'il n'a pas encore disputé une seule minute de jeu dans la compétition, lui qui avait été victime d'un infarctus en mai 2019.Au micro de de la chaîne officielle du club, l'ancien capitaine du Real Madrid, qui doit disputer au moins une minute de jeu sur les prochains matches pour être considéré comme champion, s'est livré sur ses sensations. "