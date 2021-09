Le message de Cristiano Ronaldo après son record de buts

Il vient de décrocher le record mondial du nombre de buts marqués en sélection nationale, grâce à un doublé avec le Portugal contre l'Irlande (2-1) mercredi soir, et Cristiano Ronaldo a partagé sa touchante réaction concernant cet exploit, à travers ses canaux sociaux, exprimant son émotion d'être parvenu à un tel sommet.

"Mon record est unique"



























Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)





"Je ne sais pas si quelqu'un a plus de records que moi, mais celui-ci est le mien et il est unique. Je suis extrêmement heureux", a ainsi asséné celui qui a réussi un époustouflant doublé tardif pour offrir la victoire au Portugal contre l'Irlande à la dernière minute (2-1). "De tous les records que j'ai battus au cours de ma carrière - et heureusement il y en a eu quelques-uns - celui-ci est très spécial pour moi et il fait certainement partie des réalisations qui me rendent vraiment fier", a-t-il ensuite écrit sur Instagram.