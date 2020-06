Benfica : Le bus caillassé, deux joueurs hospitalisés

[#LigaNOS🇵🇹] Julian Weigl et Andrija Zivkovi donnent de leur nouvelle après l'attaque du bus de Benfica. Plus de peur que de mal, même si l'international allemand a été touché à l’œil...

Les maisons de Pizzi, Bruno et Rafa taguées

La reprise du championnat portugais vire au cauchemar. À l’issue du match nul à domicile contre Tondela (0-0), le bus du Benfica Lisbonne a été caillassé sur le chemin du retour entre le stade de la Luz et le centre d’entraînement. Selon le quotidien A Bola, le véhicule qui transportait les joueurs a été attaqué alors qu’il venait de franchir un viaduc sur l’autoroute. Le milieu allemand Julian Weigl et l’ailier serbe Andrija Zivkovic ont été touchés par des éclats de verre au visage et ont dû être transportés à l’hôpital par précaution.

À l’instar de Andrija Zivkovic, Julian Weigl, déjà victime d’une attaque lorsqu’il évoluait du côté de Dortmund en avril 2017, a tenu lui aussi à réagir sur les réseaux sociaux. « Je veux que tout le monde sache que je vais bien. Nous avons été vraiment chanceux ! Nous avons tous fait des erreurs, mais une ligne a été franchie. Lancer des pierres sur un bus, ne voulant pas savoir si quelqu’un va se blesser? Je sais que les vrais fans de Benfica ne sont pas comme ça », a écrit l’international allemand, sur son compte Instagram.

Le quotidien portugais révèle aussi que les domiciles de Bruno Lage, Rafa et Pizzi ont été vandalisés dans la nuit. Des tags menaçants ont été découverts à proximité des habitations des trois joueurs. Une reprise cauchemardesque pour le club lisboète, qui grâce à ce match nul, avait pourtant repris la tête du classement à la suite de la défaite du FC Porto sur le terrain de Famalicao (2-1) ce mercredi.