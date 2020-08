Benfica : Cavani bientôt recruté ?

Alors que le Paris-SG s’avançait vers un été bien chargé avec deux finales de Coupe à disputer (celle de la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne et celle de la Coupe de la Ligue face à Lyon) et un quart de finale de Ligue des Champions, Edinson Cavani a décidé de mettre un terme à son aventure parisienne. Après sept ans dans la Capitale, le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 réalisations arrivait en fin de contrat, on ne lui a pas proposé de grande prolongation et il n’a pas souhaité continuer jusque fin août.

Cavani bientôt attendu à Lisbonne



A 33 ans, voilà donc l’Uruguayen sur le marché depuis plusieurs semaines maintenant. Plusieurs intérêts ont été évoqués, dont un récurrent, celui menant au Benfica. Cavani négocie depuis plusieurs jours avec le club de Lisbonne et il s’en rapprocherait sensiblement. Dans la capitale lisboète, on parle beaucoup de la signature imminente de l’attaquant. Il y serait très bientôt attendu pour signer son contrat.

La question du salaire ne serait pas encore réglée

Mais selon L’Equipe, l’affaire n’est pas encore véritablement conclue. Cavani n’est pas encore à Lisbonne car il doit déjà auparavant passer par Paris pour récupérer des affaires personnelles à son domicile, dans les prochaines heures. Et puis, il n’y a pas d’accord ferme et définitif entre le buteur sud-américain et le Benfica, qui a fini 2eme du dernier championnat portugais à 5 points du FC Porto, son grand rival, et souhaite amorcer son retour au premier plan (Jorge Jesus est notamment revenu sur le banc comme entraîneur). Les deux parties seraient toutefois d’accord sur un bail de trois ans. Mais la question du salaire n’aurait pas encore été réglée. Si les dirigeants lisboètes se hâtent sur ce point et si un accord se dégage, Cavani pourrait débarquer à Lisbonne mardi, au plus tôt. Le jour où le Paris-SG affronte le RB Leipzig en demi-finales de la Ligue des Champions… Selon Le Parisien, l’Uruguayen pourrait percevoir au Benfica près de 8 millions d’euros par saison sur deux ou trois ans.