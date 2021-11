Paris 92 : Nocandy signe jusqu’en 2024

Découvrez la nouvelle recrue du Paris 92… 🤭 Mondial en Espagne, qui débutera pour les Françaises le 3 décembre contre l'Angola.

Une championne olympique à Paris 92 ! Méline Nocandy rejoindra la saison prochaine la capitale, où elle a signé un contrat jusqu’en juin 2024. La demi-centre de 23 ans évolue depuis 2015 à Metz, où elle est arrivée en provenance de sa Guadeloupe natale, mais elle souhaitait s’offrir un nouveau challenge, après avoir remporté trois titres de championne de France (2017, 2018, 2019) et deux Coupes de France (2017, 2019), en attendant peut-être d'autres trophées à venir en fin de saison avec le club mosellan. «Je la considère comme notre Mbappé du handball féminin, de par sa précocité et de sa marge de progression sans limite… », s’est félicité Yacine Messaoudi, le coach parisien. « Nous sommes très fiers de cette signature, qui confirme l’attractivité de Paris 92. L’arrivée de Méline s’inscrit dans la continuité de nos projets de développement et de nos ambitions sportives », a affirmé de son côté le président parisien Jean-Marie Sifre. Elle sera la quatrième Messine à porter le maillot parisien, après Laura Flippes, Marie-Hélène Sajka et Gnonsiane Niombla.