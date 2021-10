Paris 92 : Longue absence pour Adja Ouattara, blessée au genou gauche

🙏 Nous avons une grosse pensée pour Adja Ouattara🇫🇷 qui va être tenue éloignée des parquets pendant plusieurs mois...



🤕 Les examens réalisés ont confirmé une rupture du croisé antérieure du genou gauche avec un ménisque touché



📸 @iconsport_fr #LigueButagazEnergie pic.twitter.com/qLAc6imIjM

— LBE_Officiel (@LBE_Officiel) October 12, 2021

Ouattara, des débuts en Bleus réussis

C’est un coup dur dont Paris 92 se serait bien passé. Sélectionnée en équipe de France pour la première fois à l’occasion des deux premiers matchs de qualification pour l’Euro 2022, Adja Ouattara ne portera pas le maillot du club francilien pendant plusieurs mois. Après avoir fêté sa première sélection à Besançon lors de la victoire face à la République tchèque, la joueuse de 19 ans a quitté le parquet de Sumy aidée par Laura Glauser et Tamara Horacek après s’être blessée au genou gauche. Si le diagnostic n’avait pas encore été posé, les dernières nouvelles ne sont pas encourageantes. La pivot de Paris 92 souffre d’une rupture du ligament croisé du genou gauche. De plus, le ménisque serait également touché. Une blessure très sérieuse qui va mettre un terme prématuré à la saison d’Adja Ouattara, qui était apparue à son aise lors du début de la saison de Ligue Butagaz Energie, dont son club est co-leader avec Metz et Bourg-de-Péage, également invaincus en quatre journées.Avant cette blessure, Adja Ouattara a fait des débuts sous les couleurs de l’équipe de France remarqués. Plus à l’aise à six mètres qu’à neuf mètres lors du match face à la République tchèque, la native de Paris avait également pesé sur le jeu tricolore en Ukraine avant d’être contrainte de céder sa place. « Adja Ouattara a marqué des points avec tout ce qu’elle a très bien fait sur les deux matchs », a confié Olivier Krumbholz au site officiel de la Fédération Française de handball. Alors que le staff tricolore avait opté pour une large revue d’effectif au sortir du titre olympique, Adja Ouattara a su saisir sa chance avant d’être stoppée nette mais tout indique qu’une fois de retour, les portes des Bleues lui seront à nouveau ouvertes. Du côté de Paris 92, c’est une carte en moins pour ce début de saison jusqu’à maintenant réussi, avec une rotation au poste de pivot qui concernera désormais Mabana-Ma Fofana et Mathilde Thouvenot.