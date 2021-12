Paris 92 : Lapointe et João signent pour la fin de saison

🚨 Coup double pour la 2nde partie de saison 🦁

Afin de combler les nombreuses blessures, Paris 92 mise sur le recrutement de deux profils complémentaires Laëtitia LAPOINTE & Ruth JOAO.



Plus d'infos ▶ https://t.co/Girp72o0dd pic.twitter.com/8gJGeevLPd



— Paris 92 🦁 (@Paris92_Off) December 8, 2021

Deux recrues pour « rester compétitif », selon Messaoudi

Paris 92 se devait de réagir. Alors que la Ligue Butagaz Energie est mise sur pause jusqu’au 5 janvier prochain pour laisser place au championnat du monde organisé en Espagne, le club francilien a officialisé ce mercredi l’arrivée au sein de son effectif de deux joueuses pour la deuxième moitié de la saison. Un recrutement qui était devenu urgent en raison des absences de longue durée de deux joueuses. En effet, l’ailière droite Namizata Fofana et l’ailière gauche Josephine Nkou ont rejoint l’infirmerie déjà occupée par Adja Ouattara, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche lors du récent déplacement de l’équipe de France en Ukraine. Les trois joueuses n’étant pas en mesure de reprendre leur place d’ici le terme de la saison, le club entraîné par Yacine Messaoudi a fait signé deux jeunes pivots.Membre majeur de l’effectif de Sambre-Avesnois, co-leader du championnat de D2 féminine avec Saint-Amand-les-Eaux, Laëtitia Lapointe va monter d’un étage pour la deuxième moitié de la saison. La joueuse de 22 ans, formée au Havre, est rejointe par un élément ayant connu la Ligue des Champions cette saison. L’internationale angolaise Ruth João quitte le club turc de Kastamonu et arrive à Paris 92 pour apporter un peu plus de densité à l’effectif francilien en vue de la deuxième moitié de saison de Ligue Butagaz Energie. « Pour pallier les longues indisponibilités d’Adja Ouattara, de Namizata Fofana et de Josephine Nkou, il nous fallait absolument densifier l’effectif, a confirmé dans un communiqué l’entraîneur de Paris 92 Yacine Messaoudi. Les venues de Laëtitia Lapointe et de Ruth João s’inscrivent dans notre volonté de rester compétitif pour cette deuxième partie de saison. »