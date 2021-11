Metz : Un an de plus pour Bruna de Paula

De Paula : « Je me sens bien et je me suis très bien adaptée ! »

Après quatre saisons à Fleury puis une à Nantes, Bruna de Paula brille depuis l’été dernier sous les couleurs de Metz. Et la demi-centre brésilienne n’a pas fini de contribuer aux succès des Dragonnes, leader invaincu de Ligue Butagaz Energie et deuxième de son groupe de Ligue des Champions alors que la saison se met sur pause jusqu’en janvier pour céder la place au championnat du monde, qui aura lieu du 1er au 19 décembre prochain en Espagne. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, le club de Metz a confirmé la prolongation de contrat d’un an de Bruna de Paula, arrivée en début de saison en provenance de Nantes, où elle a remporté la Ligue Européenne. La demi-centre brésilienne a ainsi activé l’option portant sur une saison supplémentaire qui était incluse dans son contrat initial. Une prolongation que cette dernière met sous le signe de l’ambition elle qui veut « gagner le championnat, la Coupe de France et aller au Final Four » de la Ligue des Champions. « Je veux aller le plus loin possible et faire de belles choses avec cette équipe », ajoute celle qui assure avoir l’impression « d’être au club depuis plusieurs saisons ».A peine arrivée en Moselle, Bruna de Paula a vécu une adaptation très rapide à sa nouvelle formation et s’en est réjouie. « Ça se passe super bien avec les filles, avec le staff, a déclaré la Brésilienne dans un communiqué. Je me sens bien et je me suis très bien adaptée ! » Une relation qui est également au beau fixe avec son entraîneur Manu Mayonnade. « Avant de venir, je savais déjà que c’était un super entraîneur et lorsque je suis arrivée à Metz cela s’est confirmé, a ajouté Bruna de Paula. Je progresse avec lui et je suis contente. Dans l’ensemble il n’y a que de bonnes choses qui m’arrivent ici et c’est pour ça que j’ai choisi de rester encore une saison à Metz. » Le technicien, qui a récemment quitté la tête de la sélection néerlandaise, est satisfait de pouvoir compter sur la demi-centre brésilienne une saison de plus. « Bruna de Paula semble avoir trouvé a priori des repères dans sa vie et dans le jeu en général, elle a pu trouver ici certaines garanties, a confié Manu Mayonnade. Comme j’aime à le dire la concernant, les qualités sportives de Bruna sont évidentes, tout le monde le sait et sa marge de progression, elle est en plus assez phénoménale ! Tout ça peut lui permettre d’aller encore bien plus loin, et ce, qu’on sait peut-être un peu moins aujourd’hui, c’est que les qualités de la personne correspondent exactement à la mentalité ‘Metz Handball’ aussi. »