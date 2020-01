Metz : Les croisés pour Houette ?

Les croisés pour Manon Houette (27 ans) ? Comme si Metz n'était pas encore assez malchanceux comme cela depuis le début de la saison, le club lorrain s'apprêterait à perdre l'une de ses meilleures joueuses jusqu'à la fin de la saison. Blessée au genou droit lors du carton des Dragonnes contre Toulon (31-18), dimanche aux Arènes pour le compte de la 14eme journée, Houette souffrirait a priori d'une rupture des ligaments croisés. Dimanche après la rencontre, personne dans le camp messin ne se faisait d'ailleurs d'illusion quant à la nature de la blessure de l'arrière gauche, dont le hurlement en se réceptionnant d'un saut anodin avait glacé la salle alors qu'il ne restait plus que dix minutes à jouer. Thierry Weizman, qui présente la particularité d'être à la fois le président de Metz mais aussi le médecin du club était presque catégorique après-coup. « Elle a senti son genou partir des deux côtés, interne et externe, indiquait le dirigeant auprès de nos confrères du Républicain Lorrain. La douleur était syncopale, cela évoque forcément une lésion grave. Son genou était intouchable après le match. Elle passera une IRM ce lundi pour confirmer le diagnostic mais c'est fortement évocateur. »

Fin de saison et pas de JO pour Houette ?

A l'idée de perdre l'internationale française vice-championne olympique 2016, championne du Monde 2017 et d'Europe 2018 pour un petit moment au même titre qu'il avait déjà abandonné en chemin l'arrière gauche allemande Xenia Smits (opérée de l'épaule l'été dernier) et surtout la gardienne Laura Glauser (rupture des ligaments croisés du genou gauche en octobre dernier), Weizman était peiné à l'avance. Et pour le club messin et pour une Manon Houette qui devrait probablement renoncer aux Jeux de Tokyo si le verdict redouté dimanche soir venait à être confirmé lundi. « C'est évidemment un gros coup dur », ne cachait pas l'homme fort des Dragonnes, en espérant qu'une bonne nouvelle intervienne malgré tout dans la journée. Mais il y a peu de chance.