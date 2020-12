Ligue Butagaz Energie : Un changement de formule pour la fin de saison

Face à une situation sanitaire toujours préoccupante et l'accumulation des matchs en retard, la Ligue féminine de handball a décidé d'anticiper. La Ligue Butagaz Energie et la Coupe de France vont changer de formule. Dans l'élite du handball féminin français, des play-offs et des play-downs vont se dérouler à l'issue de la 13eme journée. Une fois que chaque équipe aura joué une fois contre chaque adversaire, les huit premières vont se jouer le titre quand les six suivantes vont tenter d'éviter la relégation. Dans les deux cas, les points acquis lors de la première phase seront conservés.

Des play-offs à huit pour le titre

Dans le haut du tableau, il y aura sept nouvelles journées puis une double-confrontation entre le premier et le deuxième, le troisième et le quatrième, le cinquième et le sixième et le septième et le huitième. C'est donc à l'issue d'une finale aller-retour inédite que les championnes de France 2020-2021 seront désignées. Dans le bas du classement, les équipes vont s'affronter trois fois et celle qui aura le moins de points à l'issue des 28 journées sera reléguée.

La Coupe de France a aussi changé de formule

A l'issue de la trêve hivernale, la dixième journée de Ligue Butagaz Energie se déroulera comme prévue le 6 janvier. Les deux autres journées ainsi que les 14 matchs en retard qui sont encore au calendrier vont devoir se tenir avant le 22 février pour le lancement de la phase finale. A l'heure actuelle, Metz et Brest sont toujours invaincues et occupent la tête du championnat. L'avantage est pour le moment au club lorrain qui a pu jouer deux matchs de plus que son premier poursuivant. Pour s'adapter à ce nouveau calendrier, la Coupe de France va aussi changer de formule. Les cinq clubs actuellement en lice sur la scène européenne seront rejoints en quart de finale par les vainqueur des poules de trois qui vont être prochainement tirées au sort. Cette saison, la compétition est réservée au club de l'élite.