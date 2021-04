Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J5) : Pas de répit pour Brest et Metz

Le duel pour le titre entre Brest et Metz se précise toujours plus. En effet, à l’occasion de la cinquième journée des play-offs de la Ligue Butagaz Energie, les deux locomotives du handball professionnel féminin ont maintenu leur avance sur leurs rivaux. Brest, solide leader en attendant que Metz rattrape son retard, a toutefois eu des difficultés pour venir à bout de Chambray. En effet, les coéquipières de Jovana Stoljkovic (5 buts sur 9 tirs) ont tenu tête aux Bretonnes pendant quasiment 20 minutes, effaçant même un retard de deux buts, avant de les voir prendre l’avantage, comptant deux longueurs d’avance à la pause. Un avantage que le BBH, emmené par Isabelle Gullden (7 buts sur 8 tirs) et Djurdjina Jaukovic (6 buts sur 10 tirs), a simplement pu maintenir durant le début du deuxième acte, ne creusant un écart définitif qu’à l’entame des dix dernières minutes, atteintes avec cinq buts d’avance. Les joueuses de Laurent Bezeau ont tout de même tremblé en fin de match, étant dans l’incapacité de marquer pendant les six dernières minutes, laissant Chambray échouer à deux longueurs (24-26).

Metz ne lâche pas Brest

Si Brest maintient la cadence avec sa quatrième victoire consécutive, Metz ne compte pas lâcher le morceau. En effet, les joueuses de Manu Mayonnade ont pris le meilleur sur Paris 92, qui a récemment fait chuter les Bretonnes en championnat. Un match que les coéquipières de Méline Nocandy (9 buts sur 12 tirs) ont entamé parfaitement, n’encaissant pas de but pendant quasiment huit minutes pour mener aussi rapidement de six longueurs. Un solide matelas sur lesquelles les Mosellanes ont pu s’appuyer durant le premier acte, conclu avec neuf longueurs d’avance. Au retour sur le parquet, les protégées de Yacine Messaoudi ont répondu avec une période de six minutes sans encaisser le moindre but, leur permettant de revenir à cinq longueurs sous l’impulsion de Soukeina Sagna (7 buts sur 9 tirs) et Nadia Offendal (7 buts sur 12 tirs). Toutefois, les Messines se sont alors reprises et ont contrôlé la fin de match pour s’imposer de quatre longueurs (28-32) et rester à trois points de Brest avec un match en moins.

Besançon tient le choc

Derrière le duo de tête, Besançon profite des malheurs de Paris 92 et Chambray. En effet, avec leur entraîneure Raphaëlle Tervel qui s’est ajoutée sur la feuille de match, sans toutefois entrer en jeu, les Bisontines ont assuré l’essentiel sur le parquet de Bourg-de-Péage. Contrariées en première période, les coéquipières de Clarisse Mairot (9 buts sur 11 tirs) ont fait la différence à 20 minutes du terme de la rencontre pour s’imposer de trois buts (23-26) et distancer de trois points sur les Parisiennes et les Chambraisiennes dans la course à la troisième place. Dans un duel de bas de tableau dans ces play-offs, Nantes a infligé à Nice un cinquième revers de suite à l’issue d’une rencontre très accrochée durant laquelle aucune des deux équipes n’est parvenue à prendre le meilleur sur l’autre. Déborah Kpodar (4 buts sur 10 tirs) et Marion Maubon (5 buts sur 7 tirs) ont offert une courte victoire à Nantes (30-31) dans les trois dernières minutes.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 5EME JOURNEE

Mercredi 28 avril 2021

Nice - Nantes : 30-31

Chambray - Brest 24-26

Bourg-de-Péage - Besançon : 23-26

Paris 92 - Metz : 28-32



Classement des play-offs

1- Brest 50 points

2- Metz 47

3- Besançon 42

4- Paris 92 39

5- Chambray 39

6- Nantes 36

7- Nice 34

8- Bourg-de-Péage 32



Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place.