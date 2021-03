Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J3) : Brest a pris sa revanche, Metz signe sa première victoire

Metz a enfin fait ses débuts dans les play-offs de la Ligue Butagaz Energie. Les joueuses de Manu Mayonnade, qui ont vu leurs matchs des deux premières journées être reportés, n’ont pas fait dans la dentelle sur le parquet de Bourg-de-Péage. Si les coéquipières d’Alexandra Nascimento (4 buts sur 7 tirs) ont pu faire illusion et tenir tête aux Messines pendant les quatre premières minutes, le reste de la rencontre a été à sens unique en faveur des championnes de France 2019. Emmenées par Maud-Eva Copy (6 buts sur 7 tirs), les Mosellanes ont creusé un écart de cinq buts peu après le quart d’heure de jeu avant un moment de déconcentration, qui a permis à Bourg-de-Péage de revenir à deux buts. Ce n’était toutefois qu’une péripétie dans un premier acte à sens unique, conclu avec cinq buts d’avance pour Metz. Dès le retour sur le parquet, les Messines se sont remises à l’ouvrage avec Camila Micijevic (6 buts sur 9 tirs) à l’origine d’une série de trois buts consécutifs qui a un peu plus assis leur domination dans cette rencontre. L’écart n’a cessé de grandir en deuxième période, notamment grâce aux interventions d’Hatadou Sako (18 arrêts à 58% d’efficacité), pour atteindre seize buts à 49 secondes du terme de la rencontre. Une dernière réalisation de Cindy Champion (2 buts sur 6 tirs) permet à Bourg-de-Péage d’adoucir l’addition (17-32). Avec cette victoire, Metz reprend la deuxième place à Besançon avec deux matchs en moins.

Brest avait un compte à régler

Mais Brest reste un solide leader dans ces play-offs. Les joueuses de Laurent Bezeau ont, en effet, signé un deuxième succès consécutifs à l’occasion de la réception de Paris 92. Un match qui avait une saveur particulière pour les Brestoises car les Parisiennes restent celles qui leur ont infligée leur première défaite de la saison en Ligue Butagaz Energie le 10 février dernier. La tendance vue lors de ce premier duel s’est confirmée à l’occasion d’une première période durant laquelle aucune des deux équipes n’a pu compter plus d’un but d’avance, les coéquipières de Nadia Offendal (6 buts sur 12 tirs) parvenant à tenir tête à celles de Sandra Toft (5 arrêts à 38% d’efficacité), qui ont toutefois retrouvé leur vestiaire avec une marge d’un but. Le premier break est arrivée d’entrée de deuxième période grâce à un jet de sept mètres d’Ana Gros (4 buts sur 9 tirs) mais, si Brest a été devant au score l’essentiel du temps, Paris 92 s’est accroché grâce notamment à Léa Serdarevic dans le but (9 arrêts à 26% d’efficacité). Ce n’est que dans les dix dernières minutes que le BBH a commencé à trouver des espaces, profitant de l’activité de Cléopâtre Darleux (6 arrêts à 40% d’efficacité) pour creuser l’écart et aller chercher une victoire de cinq buts (25-20) qui permet aux Brestoises de conforter leur première place avec quatre points d’avance sur Metz, qui a deux matchs en moins. Pour Paris 92, cette deuxième défaite de suite relance Chambray et Nantes dans la course à la quatrième place.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 3EME JOURNEE

Dimanche 14 mars 2021

Chambray - Nice: 27-25

Besançon - Nantes : 24-21



Mercredi 24 mars 2021

Bourg-de-Péage - Metz : 17-32

Brest - Paris 92 : 25-20



Classement des play-offs

1- Brest 44 points

2- Metz 40

3- Besançon 38

4- Paris 92 35

5- Chambray 35

6- Nantes 33

7- Bourg-de-Péage 31

8- Nice 31



Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place