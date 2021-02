Ligue Butagaz Energie (Play-offs/J1) : Tombeur de Bourg-de-Péage, Paris 92 remonte au troisième rang

Paris 92 n’a pas manqué ses débuts. Après avoir conclu la première phase de la Ligue Butagaz Energie par une victoire de prestige face à Brest, les joueuses de Yacine Messaoudi n’ont pas été piégées par Bourg-de-Péage. Si Cindy Champion (3 buts sur 7 tirs) a ouvert le score pour les Drômoises, les Parisiennes n’ont pas tardé à prendre la main au tableau d’affichage, comptant trois buts d’avance au terme des douze premières minutes de jeu. Emmenées par l’inévitable Nadia Offendal (8 buts sur 11 tirs), les joueuses de Paris 92 ne se sont pas arrêtées là, menant de six buts à sept minutes de la pause. Finissant mieux le premier acte, Bourg-de-Péage a su revenir à quatre longueurs à la pause grâce à Alexandra do Nascimento (5 buts sur 8 tirs).

Paris 92 a géré son capital

Un retour de flamme que les Parisiennes ont pris soin d’éteindre dès la reprise du jeu avec deux buts consécutifs et une défense imperméable. Pendant dix minutes, les joueuses de Camille Comte n’ont pu marquer qu’un seul but à Léa Serdarevic (8 arrêts sur 27 tirs subis), se retrouvant menées de sept longueurs. Toujours efficaces en attaque, les joueuses de Paris 92 ont desserré l’étau en défense, laissant Bourg-de-Péage revenir à quatre buts à l’entame des cinq dernières minutes. Ce qui n’a toutefois pas empêché Paris 92 de signer un succès à domicile de cinq longueurs (25-20) pour lancer les play-offs de Ligue Butagaz Energie, remontant à la troisième place devant Besançon, vainqueur de Brest ce samedi. Bourg-de-Péage, pour sa part, reste à la dernière place.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE (PLAY-OFFS) / 1ERE JOURNEE

Samedi 27 février 2021

Besançon - Brest : 25-24



Dimanche 28 février 2021

Paris 92 - Bourg-de-Péage : 25-20



Mercredi 10 mars 2021

18h00 : Nantes - Chambray



Reporté à une date ultérieure

Nice - Metz



Classement des play-offs

1- Brest 38 points

2- Metz 37

3- Paris 92 33

4- Besançon 32

5- Nantes 31

6- Nice 29

7- Chambray 28

8- Bourg-de-Péage 27



Chacune des huit équipes affrontera l’autre lors du match retour par rapport à la première phase du championnat avec l’ensemble des points inscrits depuis le début de la saison conservés. Les deux premiers à l’issue des sept journées s’affronteront lors d’une rencontre aller-retour pour le titre de champion de France. Il en sera de même pour les 3eme et 4eme place, 5eme et 6eme place ainsi que pour les 7eme et 8eme place