Ligue Butagaz Energie - Paris 92 : Allison Pineau absente un mois

Une internationale française de plus à l’infirmerie ! Alors que Manon Houette a vu sa saison se terminer ce dimanche, suite à une rupture du ligament croisé du genou droit, Allison Pineau est également éloignée des terrains de handball, mais pour une durée beaucoup moins longue. La demi-centre internationale de Paris 92 sera en effet absente un mois : « J’ai subi en fin de semaine une intervention chirurgicale bénigne, mais nécessaire. Rien de grave, mais j'ai décidé de la programmer rapidement afin d'aborder cette année sportive cruciale au max de mes capacités et l'esprit libre. 4 semaines de convalescence sont prévues. À très vite », écrit la joueuse de 30 ans sur Twitter.



Arrivée à Paris 92 cet été, l’ancienne Brestoise a inscrit 50 buts (sur 85 tirs), dont 12 jets de 7m (sur 16 tentatives) en 13 matchs de championnat cette saison. En raison de cette absence d’un mois, elle va donc manquer les matchs contre Nantes, Dijon, Metz et Fleury-Loiret. Un coup dur pour le club actuellement classé cinquième de Ligue Butagaz Energie (8v-5d).