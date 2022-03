Ligue Butagaz Energie : Nouvelle formule la saison prochaine

Communiqué de la Ligue féminine de handball :

Les dates-clé de la saison 2022-23

L’Assemblée Générale de la Ligue féminine de handball (LFH) a adopté le calendrier de la saison 2022-23 du championnat de Ligue Butagaz Énergie, sur proposition du groupe de travail « calendrier » réunissant l’ensemble des acteurs du handball professionnel féminin. Le championnat débutera le week-end des 3-4 septembre et se déroulera en une seule phase régulière, avec 26 journées en matches aller et retour. Quatorze clubs prendront part à nouveau à la Ligue Butagaz Énergie. Contrairement à la saison en cours, la LBE ne connaitra pas de finales aller et retour entre les deux premiers. C’est le retour à un championnat unique. Le club qui terminera premier à l’issue des 26 journées sera champion de France. Il faut tenir compte également d’une coupure plus précoce que les saisons précédentes, l’EHF ayant avancé l’EHF EURO 2022 en novembre au lieu de décembre habituellement (année unique pour cause de Coupe de Monde de Football).3-4 septembre : Première journée de la Ligue Butagaz Energie10-11 septembre : Premier tour de la Coupe de France et de la Ligue des Champions17-18 septembre : Premier tour de la Ligue européenne22 octobre : Dernière journée de championnat avant la trêve et l’Euro 2022Du 4 au 20 novembre : Euro 2022 (organisé en Slovénie, Macédoine du Nord et Monténégro)30 novembre : Reprise de la Ligue Butagaz Energie13-14 mai : Final Four de la Ligue européenne27 mai : Dernière de la Ligue Butagaz Energie3-4 juin : Final Four de la Ligue des Champions10 juin : Finale de la Coupe de France