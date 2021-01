Ligue Butagaz Energie - Nantes : Dancette va dire stop

Arrivée à Nantes pour la saison 2017-2018, @blandine133 Dancette prendra, à la fin de la saison, sa retraite. Retour sur le parcours d'une joueuse au grand coeur et à la motivation permanente 🤩https://t.co/3VINKyIDg7

Seulement trois clubs pour Dancette

C’est bientôt l’heure du clap de fin pour Blandine Dancette ! A la fin de cette saison, la handballeuse ne sera plus une joueuse professionnelle, comme elle l’a annoncé ce dimanche sur le site de son club, Nantes. « C’est une décision qui a été mûrement réfléchie. C’était déjà prévu depuis l’année dernière, je savais que j’arrêterais à la fin de cette saison. Je voulais faire une dernière saison pour pouvoir préparer encore un peu ma reconversion professionnelle et pour mieux basculer dans la vie active derrière », explique l’ailière droite, qui fêtera ses 33 ans le 14 février. Quand je fais machine arrière, je vois tout le chemin parcouru et je me dis « ah oui il s’en est passé des choses ! ».. Je suis vraiment contente de cette carrière, de ce que j’ai vécu avec les filles, le partage. Je retiens la première épopée européenne avec Nîmes. Ce n’était que de la Challenge Cup mais on a passé une super saison et pour moi c’était génial, je découvrais l’Europe grâce à ma passion, le handball. C’était vraiment une belle aventure. Il y a eu aussi toutes les aventures en Bleue qui ont été super, j’en garde de merveilleux souvenirs avec notamment les Jeux et ce titre de championnes du Monde ! »Passée professionnelle en 2006, Blandine Dancette n’a connu que trois clubs : Nîmes jusqu’en 2016, puis Chambray en 2016-17, et enfin Nantes, où elle espère finir sa carrière en beauté, au sein d’une équipe actuellement troisième de Ligue Butagaz Energie et en course pour une qualification en quarts de finale de la Ligue européenne.Quant à son projet de reconversion, il est déjà bien avancé : « Je veux bien finir la saison bien sûr en préparant ma reconversion dans le secteur de la logistique, de la direction d’exploitation. Je ne sais pas encore exactement vers quoi je vais me tourner mais le projet se dessine petit à petit. Il me reste 6 mois encore voire un peu plus mais je commence à savoir ce que je veux et je pense que ça peut être super. Je sais qu’on peut vivre de belles choses également en entreprise, c’est ce que je désire pour la suite. »