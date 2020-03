Ligue Butagaz Energie : Metz recrute Debbie Bont

A la mi-temps, @LesArenesMetz ont découvert une nouvelle recrue pour la saison prochaine... L'ailière Néerlandaise 🇳🇱 championne du monde 2019 🏆 DEBBIE BONT !https://t.co/dJb3Ajs9xq pic.twitter.com/F7MydCL6hG

— Metz Handball (@MetzHandball) March 1, 2020

Metz a profité du rendez-vous européen avec Bucarest pour présenter une nouvelle recrue. A la pause du match de Ligue des Champions, le club lorrain a officialisé la venue de Debbie Bont.Elle arrive en provenance de Copenhague. L’ailière droite évoluait dans le championnat danois depuis 2015. En 2018, son équipe avait remporté le titre. Des performances qui lui ont permis de devenir incontournable au niveau international. Elle a participé à tous les championnats internationaux depuis 2015. L'occasion de se construire un sacré palmarès. Avec la sélection néerlandaise, elle a gagné trois médailles mondiales et deux breloques continentales. L'hiver dernier, elle était dans le groupe retenu par Emmanuel Mayonnade, son futur entraîneur en Ligue Butagaz Energie, pour le Mondial remporté au Japon.C'est la quatrième recrue messine pour la saison 2020-2021. Avant elle, Hatadou Sako, Melvine Deba et Tjasa Stanko ont rejoint les Dragonnes.« Je suis déjà venue jouer ici en Coupe d’Europe. Le public vient en nombre et l’atmosphère est toujours exceptionnelle. Je suis vraiment ravie de rejoindre cette grande équipe et de retrouver Emmanuel Mayonnade. » Le ton est donné malgré le départ de certaines joueuses importantes comme la capitaine Grace Zaadi.