Ligue Butagaz Energie : Les couleurs du championnat à l'honneur sur le nouveau ballon

La LFH et Select prolongent leur partenariat

Après la Lidl Starligue à la fin du mois de juillet, au tour de la Ligue Butagaz Energie. La Ligue Féminine de handball a dévoilé ce vendredi un accessoire essentiel à la pratique du handball : le nouveau ballon pour la saison 2020-2021. Conçu, comme pour les championnats de France professionnels masculins, par l’équipementier danois Select Sport, ce ballon reprend les couleurs, le rouge et le bleu, du logo de la Ligue Butagaz Energie, inauguré la saison passée à la suite du partenariat entre la LFH et la société spécialisée dans la fourniture d’énergie, qui va s’étendre jusqu’au terme de la saison 2021-2022.A l’occasion de cette présentation, la Ligue Féminine de handball et la marque Select Sport ont officialisé la prolongation du partenariat entamé en 2009, qui voit toutes les rencontres de Ligue Butagaz Energie et de Division 2 Féminine se disputer avec les ballons de la marque depuis 2014. « Je suis fière de reconduire ce partenariat pour trois saisons avec Select qui nous soutient historiquement depuis 2009. De plus, le nouveau ballon colle parfaitement aux couleurs du logo de notre championnat Ligue Butagaz Energie et il est important que nos partenaires puissent collaborer ensemble. J’ai désormais hâte de voir ce nouveau ballon en action sur les terrains de la Ligue Butagaz Energie et nul doute qu’il fera encore l’unanimité auprès de nos joueuses et entraîneurs. » Un ballon qui sera sur les terrains à compter du 9 septembre prochain lors de la première journée dont les affiches seront : Chambray - Dijon, Bourg-de-Péage - Paris 92, Plan-de-Cuques - Nantes, Saint-Amand-les-Eaux - Fleury, Mérignac - Brest, Metz - Nice et Toulon-Saint-Cyr - Besançon.