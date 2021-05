Ligue Butagaz Energie : Le calendrier général 2021-2022 approuvé par la LFH

La saison lancée le 8 septembre

La Ligue Butagaz Energie entend revenir à la normale la saison prochaine. Alors que, face aux conséquences de la crise sanitaire, le format du championnat a dû être modifié avec la mise en place de play-offs et de play-downs à l’issue de la phase aller, la saison 2021-2022 devrait permettre à l’élite du handball professionnel féminin de retrouver ses habitudes. En effet, la Ligue Féminine de handball a validé ce lundi à l’occasion de la réunion de son Assemblée Générale le calendrier général de la saison prochaine, qui fixe ainsi les grandes dates qui jalonneront les dix mois de compétition qui débuteront au début du mois de septembre, un peu moins de cinq semaines après la conclusion des Jeux Olympique de Tokyo, auxquels l’équipe de France féminine prendra part, avec la Hongrie, l’Espagne, la Suède, la Russie et le Brésil comme adversaires des Bleues lors de la phase de groupes. Une saison de Ligue Butagaz Energie qui mettra aux prises quatorze clubs, les treize premiers de cette saison ainsi qu’un club promu de Division 2 faisant partie de la voie d’accession au professionnalisme.La première des 26 journées est prévue pour le mercredi 8 septembre 2021 et précédera de trois jours le premier tour de la Coupe de France, au cœur d’un week-end durant lequel le premier tour de la Ligue de Champions sera également organisé. Les rencontres se dérouleront tous les week-ends, sauf pour les clubs européens qui joueront le mercredi précédent, mis à part pour la trêve internationale du début du mois d’octobre, qui sera suivie par le deuxième tour de la Coupe de France. A compter du 17 novembre, la Ligue Butagaz Energie se mettra en sommeil pour sept semaines, laissant la place au championnat du monde 2022 organisé en Espagne. La reprise est prévue pour la 10eme journée le 5 janvier 2022 avec la saison régulière qui s’achèvera le 21 mai. Les deux premiers du classement s’affronteront en finale les 26 et 29 mai alors que la Coupe de France connaîtra son dénouement à l’Accor Arena de Paris-Bercy le 11 juin 2022. Un calendrier que les dirigeants du handball français espèrent pouvoir respecter à la lettre après deux saisons perturbées par la crise sanitaire.