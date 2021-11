Ligue Butagaz Energie (J9) : Bourg-de-Péage sur sa lancée

Les clubs à domicile à la fête

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 9EME JOURNEE

Mercredi 10 novembre 2021

Mercredi 17 novembre 2021

Bourg-de-Péage conserve un bon rythme. Ce mercredi soir, en clôture de la 9eme journée de la Ligue Butagaz Energie, le club s'est imposé dans la salle de Celles-sur-Belle (28-29).de handball féminin, avec un total de 25 points et à deux unités du leader invaincu, à savoir Metz. A la pause, les visiteuses étaient alors déjà devant, avec une avance de seulement deux petites unités (14-16). Mais deux unités qui ont finalement suffi à laisser leur adversaire d'un soir à distance, même si le club de Celles, qui a fait mieux que son concurrent lors du second acte, n'échoue donc qu'à une petite unité d'un potentiel match nul, voire de même mieux.Finalement, il n'en sera donc rien et le club de Celles-sur-Belle enchaîne une troisième défaite de rang, pour occuper la douzième place du classement de l'élite. Dans les autres rencontres de cette même soirée, tous les clubs concernés ont gagné à domicile. Tout d'abord, on peut citer le club de Paris 92, qui a eu raison de Mérignac, sur le score sans appel de 33 à 25.Ce fut également une très bonne soirée pour le club de Dijon, qui s'est imposé, dans son antre, face à Plan-de-Cuques (27-20). Les Dijonnaises s'accrochent désormais à une solide cinquième place du classement. Juste derrière, et plus précisément à la sixième place, on retrouve le club de Besançon. Ce dernier s'est également assez largement imposé, dans son match du soir, contre le club de Toulon (33-24).Chambray - Nice : 24-24- Brest : 31-24- Fleury : 33-26- Toulon : 33-24- Plan-de-Cuques : 27-20- Mérignac : 33-25Celles-sur-Belle -: 28-29