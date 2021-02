Ligue Butagaz Energie (J8, match en retard) : Le gros coup de Chambray

Chambray conclut par un 3-0



Vainqueur de ses trois derniers matchs, Besançon est tombé face à une équipe moins bien classée ce dimanche. Dans un match en retard de la 8eme journée de Ligue Butagaz Energie, qui aurait dû se dérouler en novembre, les Bisontines se sont inclinées à domicile pour la première fois de la saison, contre Chambray (27-31)., mais a ensuite encaissé un 6-0, qui a permis aux Tourangelles de rentrer aux vestiaires sur le score de 20-15.En deuxième période, les Franc-Comtoises ont réussi à revenir à -2 à la 38eme minute (20-22), mais un 3-0 de Chambray les a replongées dans le doute. Mais Besançon a repris espoir et est parvenu à revenir à 27-28 à 3'13 de la fin. Cependant, les joueuses de Chambray ne se sont pas affolées et ont scellé leur victoire avec un 3-0 dans le money-time.En face, Aissatou Kouyaté et Chloé Bouquet ont inscrit 6 buts chacune, en vain. Suite à cette septième victoire de la saison (en 13 matchs), Chambray remonte à la septième place, à un point de son adversaire du jour.- Nice : 28-27- Mérignac : 34-25Toulon -: 20-36- Paris 92 : 26-25Saint-Amand-les-Eaux - Bourg-de-Péage : 23-21Plan-de-Cuques -: 19-21Besançon -: 27-31