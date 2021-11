Ligue Butagaz Energie (J8) : Huitième victoire pour Metz, les poursuivants retrouvent des couleurs

Metz est imperturbable cette saison en Ligue Butagaz Energie. A l’occasion de leur déplacement à Celles-sur-Belle, les coéquipières d’Astride N’Gouan (7 buts sur 8 tirs) ont conservé leur invincibilité avec une huitième victoire. Une rencontre qui a été un long fleuve tranquille pour les joueuses de Manu Mayonnade qui, menant de sept buts à la pause, n’ont jamais relâché leur effort avec, au final, un succès de quatorze longueurs (19-33). Les Messines conservent une marge de deux points sur Bourg-de-Péage. Après avoir concédé ce mercredi leur premier revers de la saison en championnat, Sofia Deen (7 buts sur 12 tirs) et consorts n’ont pas eu à forcer leur talent our venir à bout de Toulon avec, là-aussi, une marque de quatorze longueurs au terme des 60 minutes (34-20). Brest devait également se relancer. Les championnes de France, tombées face à Besançon en milieu de semaine, ont su l’emporter difficilement face à Dijon.

Paris 92 ne lâche pas Brest

Laborieuses en première période, Helene Fauske (8 buts sur 12 tirs) et ses coéquipières ont su serrer le jeu en deuxième période pour un succès de deux buts (30-28). Paris 92 n’est pas en reste après son déplacement sur le parquet de Plan-de-Cuques. Très tôt devant grâce notamment à Marie-Hélène Sajka (8 btus sur 10 tirs), les Parisiennes n’ont jamais tremblé pour une victoire de onze buts (16-27) qui leur permet de conserver la quatrième place à égalité de points avec Brest et de distancer Dijon, qui pointe désormais à trois points. Nantes, pour sa part, a vu sa série de deux revers prendre fin aux dépens de Mérignac. Les Neptunes n’ont jamais été à l’aise dans cette rencontre et les coéquipières de Carin Stromberg (5 buts sur 6 tirs) n’ont fait la différence qu’en toute fin de match. Avec cette victoire d’un but (30-31), les Nantaises reviennent à un point de Dijon.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 8EME JOURNEE

Samedi 6 novembre 2021

Bourg-de-Péage - Toulon : 34-20

Brest - Dijon : 30-28

Mérignac - Nantes : 30-31

Celles-sur-Belle - Metz : 19-33

Plan-de-Cuques - Paris 92 : 16-27



Dimanche 7 novembre 2021

15h30 : Fleury - Chambray

16h00 : Nice - Besançon