Ligue Butagaz Energie (J8) : Dijon domine Plan-de-Cuques pour son premier succès de la saison

Après deux matchs nuls et six défaites, Dijon tient enfin sa première victoire de la saison en championnat. Trois jours après avoir tenu en échec Paris 92, troisième du championnat, les joueuses de la JDA ont mis à profit leur déplacement chez la lanterne rouge, Plan-de-Cuques. Dès l’entame de match, les Dijonnaises ont pris le score grâce notamment à Céline Sivertsen (6 buts sur 10 tirs). Un avantage de trois longueurs que la JDA n’a pas su défendre, Plan-de-Cuques égalisant à onze minutes de la pause. Toutefois, une dernière accélération dijonnaise a permis aux Bourguignonnes de compter deux longueurs d’avance à la mi-temps. La deuxième période a vu Dijon tenir le score avant de faillir et de voir les coéquipières d’Aurélie Goubel (6 buts sur 7 tirs) égaliser à six minutes de la fin du match. Malgré la tension, la JDA a fait la différence pour s’imposer de deux longueurs (19-21) et laisser l’avant-dernière place à Mérignac alors que Plan-de-Cuques, battu pour la quatrième fois de suite, reste arrimé à la dernière place.



HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 8EME JOURNEE

Dimanche 8 novembre 2020

Nantes - Nice : 28-27

Fleury - Mérignac : 34-25



Mercredi 11 novembre 2020

Toulon - Brest : 20-36

Metz - Paris 92 : 26-25



Samedi 14 novembre 2020

Saint-Amand-les-Eaux - Bourg-de-Péage : 23-21



Samedi 9 janvier 2021

Plan-de-Cuques - Dijon : 19-21



Reportés à une date ultérieure

Besançon - Chambray