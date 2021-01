Ligue Butagaz Energie (J7) : Metz fait plier Plan-de-Cuques

Metz a fait la différence en seconde période



𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 I 31 - 25

On commence l'année avec une victoire, huit sur huit pour nos Dragonnes. Prochaine étape : @BBH_Officiel mercredi !



Photo : Lucas Deslangles pic.twitter.com/P2QyBQFxUF



— Metz Handball

LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 7EME JOURNEE

Mercredi 4 novembre 2020

Dimanche 3 janvier 2021

Mercredi 20 janvier 2021

Après un mois et demi d'arrêt, la Ligue Butagaz Energie était de retour ce dimanche avec ce mach des extrêmes entre le leader et la lanterne rouge.Mais, dans leur salle, les Messines ont bien signé une 9eme victoire en autant de sorties cette saison. Ce sont pourtant les visiteuses qui ont réalisé le premier écart dans cette rencontre. Après six minutes, les Dragonnes étaient menées (1-5), mais ont réussi à rattraper leur retard pour ne compter qu'un seul but de moins à la mi-temps (13-14).L’écart a alors augmenté jusqu’à atteindre sept longueurs et finalement, les Messines, emmenées par quatre joueuses à quatre réalisations dont Camila Micijevic et Marie-Hélène Sajka, l’ont emporté (31-25). Dans la cage, Hatadou Sako a également été précieuse avec pas moins de sept arrêts à son actif. En face, les sept buts de l’Espagnole Nely Carla Alberto n’auront pas suffi. Les visiteuses, qui ont disputé quatre journées de moins que leur adversaire du jour, restent engluées à la dernière place du classement, tandis que Metz accroit son avance en tête de la Ligue Butagaz Energie.Dijon -: 24-34- Saint-Amand : 44-19Mérignac -: 24-29- Plan-de-Cuques : 31-25Chambray - NantesMatchs reportés : Bourg-de-Péage - Fleury et Paris 92 - Nice