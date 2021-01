Ligue Butagaz Energie (J6) : Quatrième victoire consécutive pour Nice

HANDBALL - LIGUE BUTAGAZ ENERGIE / 6EME JOURNEE

Rattraper le retard engendré par la pandémie de coronavirus. C’est dans ce but que Nice et Chambray ont croisé le fer ce dimanche pour le compte de la 6eme journée de Ligue Butagaz Energie. Initialement programmée le mercredi 28 octobre, cette rencontre entre deux formations vainqueurs de leurs trois dernières sorties en championnat a tourné à l’avantage des Niçoises. Au terme d’une première période serrée au début puis dominée par les Niçoises sur la fin, l’équipe de Claude Mirtillo a compté trois longueurs d’avance (16-13) avant d’entamer le second acte. Grâce à une excellente Barbara Moretto (10 buts), meilleure buteuse de la rencontre, Nice a géré son avance pour s’imposer finalement de quatre unités (28-24). Les six buts d’Ehsan Abdelmalek, déjà auteure de neuf réalisations contre Saint-Amand-les-Eaux ce mercredi, ont également compté à l'instar des neuf arrêts de Marija Colic. Grâce à cette victoire, Nice passe à la quatrième place du classement tandis que Chambray, battu pour la troisième fois cette saison en neuf matchs, se classe au sixième rang.Toulon-Saint-Cyr -: 26-32- Dijon : 23-22- Mérignac : 28-26- Bourg-de-Péage : 28-26- Chambray : 28-24Plan-de-Cuques - Paris 92Fleury - Brest